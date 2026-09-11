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  3. Дуплантис стана абсолютен шампион след поредно шоу с Каралис в сектора

Дуплантис стана абсолютен шампион след поредно шоу с Каралис в сектора

  • 11 сеп 2026 | 23:30
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Носителят на всички възможни титли в леката атлетика и световен рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис спечели и първия си трофей на Световния шампионат Ultimate. Шведът, който написа и изпълни химна на шампионата, заслужи паричната премия за първото място от $150 000, след като се справи с 6.20 метра тази вечер. Шведът атакува и световния рекорд, след като постави летвата на 6.32 м. Въпреки че имаше нелоши опити, той не успя да прибави 16-и рекорд в своята колекция. 

Вторият във вечната ранглиста на дисциплината Емануил Каралис отново беше достоен съперник на Дуплантис и завърши втори с 6.15 м. Гръцкият рекордьор и носител на диамантения трофей за 2026 г. прави опити и на 6.25 м, но без успех. Неговият личен рекорд е 6.20 м от по-рано тази година. 

Норвежецът Сондре Гутормсен зае третата позиция с 5.95 м. 

Утре ще се проведе и вторият ден от Световния шампионат Ultimate, а на стадиона в Будапеща ще има и българско участие в лицето на Божидар Саръбоюков, който ще стартира в скока на дължина. 

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Снимки: Gettyimages

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