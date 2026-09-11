Ингебригтсен показа зъби и спечели битката за $150 000

Якоб Ингебригтсен показа, че никога не трябва да бъде подценяван, дори и когато не се намира в оптимална форма. Норвежецът, който по-рано през сезона извоюва европейското злато на 5000 метра в Бирмингам, се пребори за трофея на Световния шампионат Ultimate в Будапеща. Олимпийският първенец в дисциплината Ингебригтсен атакува в последната обиколка и след много силни финални метри се пребори за първото място с 12:59.24 минути, което е личен рекорд за сезона за него. С победата си днес норвежецът си осигури и паричната премия от $150 000 от наградния фонд.

Световният шампион Коул Хокър (САЩ) днес трябваше да се задоволи с второто място също с лично постижение за сезона от 13:00.05 мин. Неговият сънародник Паркър Уолфи зае третата позиция с 13:00.13 мин.

Ингебригтсен ще участва в Будапеща и на 1500 метра, където ще стартира също и Хокър, както и новият световен рекордьор на една миля и шампион от Игрите на Британската общност в Глазгоу в тази дисциплина Джош Кър.

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Снимки: Gettyimages