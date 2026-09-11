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  3. Тарп грабна още един трофей при абсолютна американска доминация на 110 м/пр

Тарп грабна още един трофей при абсолютна американска доминация на 110 м/пр

  • 11 сеп 2026 | 23:16
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Тарп грабна още един трофей при абсолютна американска доминация на 110 м/пр

Новият световен рекордьор на 110 метра с препятствия и носител на диамантения трофей в дисциплината за 2026 г. Джа'Коби Тарп извоюва още една титла, а все още е само на 20. Американецът се наложи на Световния шампионат Ultimate в Будапеща с 12.94 секунди, като само 1 стотна от секундата му даде преднина пред неговия сънародник Кордел Тинч, който остана втори с 12.95 сек. 

Абсолютната доминация на САЩ в този финал затвърдиха третият Брадли Франклин с 13.01 сек и завършилият на четвърта позиция Трей Кънингам с 13.08 сек. 

Европейският шампион от Бирмингам 2026 Джейсън Джоузеф (Швейцария) направи фалстарт и така не успя да се бори за място в тройката. 

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Снимки: Gettyimages

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