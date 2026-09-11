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Япикино се пребори за още една титла през 2026 г.

  • 11 сеп 2026 | 23:04
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Европейската шампионка в скока на дължина от Бирмингам 2026 Лариса Япикино прибави още една титла в своята колекция през 2026 година. Новата рекордьорка на Италия се пребори за трофея на първия Световен шампионат Ultimate в Будапеща, след като постигна най-добрия резултат от участничките тази вечер - 6.90 м (+0.6 м/сек). 

Друга от европейските медалистки от Бирмингам Джазмин Сойърс (Великобритания) успя да излезе от четвърта на втора позиция в последния си опит, в който се приземи на 6.78 м (+0.9 м/сек). Американката Алиса Джоунс се нареди трета с 6.77 м (+0.1 м/сек). 

Носителката на диамантения трофей за 2026 г. Монае Николс остана едва на седмата позиция днес с 6.39 м (+0.1 м/сек). 

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