Масай Ръсел завърши сезона без загуба, с още един трофей и $150 000 в сметката си

Олимпийската шампионка в бягането на 100 метра с препятствия Масай Ръсел завърши сезона си без загуба. Американката, която по-рано през сезона подобри и световния рекорд в дисциплината, спечели трофея на Световния шампионат Ultimate в Будапеща с пореден силен резултат - 12.22 секунди. Втора остана бившата световна рекордьорка Тоби Амусан (САЩ) с 12.34 сек.

За третото място се пребори европейската шампионка от Бирмингам миналия месец Надин Висер (Нидерландия) с 12.39 сек.

Световната рекордьорка на 60 м/пр в зала Девин Чарлтън (Бахама), която водеше бягането до около 80-ия метър, в крайна сметка остана четвърта с 12.40 сек.

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