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САЩ спечели първата титла на Световния шампионат Ultimate

  • 11 сеп 2026 | 20:19
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САЩ спечели първата титла на Световния шампионат Ultimate

Отборът на САЩ в смесената щафета на 4 по 100 метра стана първият абсолютен световен шампион в Будапеща. Американците в състав Рони Бейкър, Анемия Батъл, Къртни и Кейла Уайт даде най-добър резултат от 39.64 секунди за първото място в първата дисциплина от новия атлетически формат. 

На втора позиция в този интересен финал се наредиха ямайските спринтьори с 39.72 секунди. Европейските шампиони в тази дисциплина от Бирмингам 2026 Великобритания се класираха на третата позиция с 40.26 сек. 

Победителите от САЩ директно взеха своите трофеи след финала от специално обозначената за тях стойка. 

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Снимки: Gettyimages

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