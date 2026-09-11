САЩ спечели първата титла на Световния шампионат Ultimate

Отборът на САЩ в смесената щафета на 4 по 100 метра стана първият абсолютен световен шампион в Будапеща. Американците в състав Рони Бейкър, Анемия Батъл, Къртни и Кейла Уайт даде най-добър резултат от 39.64 секунди за първото място в първата дисциплина от новия атлетически формат.

На втора позиция в този интересен финал се наредиха ямайските спринтьори с 39.72 секунди. Европейските шампиони в тази дисциплина от Бирмингам 2026 Великобритания се класираха на третата позиция с 40.26 сек.

Победителите от САЩ директно взеха своите трофеи след финала от специално обозначената за тях стойка.

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Снимки: Gettyimages