Хумел е абсолютният световен шампион на чук

Сребърният медалист в хвърлянето на чук от Световното първенство в Токио през миналата година и от Европейското в Бирмингам през август Мерлин Хумел спечели титлата на Световния шампионат Ultimate в Будапеща. Германецът заслужи трофея с постижение от 81.46 метра.

Голямата надежда на домакините за победа тази вечер Бенце Халаш се нареди втори с 80.30 м, след като през миналия месец заслужи европейската титла в Бирмингам. Унгарецът има и олимпийско сребро от Париж 2024 в своята колекция. Третото място в сектора за чук зае украинецът Михайло Колан със 78.90 м.

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Снимки: Gettyimages