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Магучих завърши сезона с трофей

  • 11 сеп 2026 | 21:31
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Олимпийската шампионка и световна рекордьорка в скока на височина Ярослава Магучих завърши сезона с трофей. Украинката, която стана европейска шампионка в Бирмингам, но преди броени дни загуби финала на Диамантената лига в Брюксел, се наложи на Световния шампионат Ultimate в Будапеща. Магучих се пребори за първото място с 1.99 м. Украинката атакува и 2.04 м, но не успя в нито един от опитите си на тази височина. 

Носителката на две световни титли в зала Никола Олислагерс беше единствената, която опита да се конкурира с Магучих днес, но в крайна сметка австралийката остана втора с 1.95 м. 

Третата позиция поделиха две състезателки с по 1.91 м. Това са победителката в Диамантената лига за 2026 г. Елинор Патерсън (Австралия) и една от световните медалистки в зала от тази зима Ангелина Топич (Сърбия). 

“Толкова съм горда да бъда абсолютната шампионка. Винаги се подготвям за лошо време, нося своя спален чувал, така че винаги съм готова”, каза щастливата украинка след победата си в Будапеща.

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Снимки: Gettyimages

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