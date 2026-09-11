Бергвал промени мнението си и подписа дългосрочен договор с Тотнъм

Халфът на Тотнъм Лукас Бергвал подписа нов дългосрочен договор с клуба. Лондончани не обявяват каква е продължителността на контракта, но според английските медии споразумението е до лятото на 2032 година. Предишното бе до 2031-ва, но по-същественото за играча е, че той е преподписал на значително по-висока заплата.

През лятото 20-годишният швед бе информирал клуба, че иска да напусне, но Тотнъм отказа няколко оферти за него. След разговори с мениджъра Роберто Де Дзерби халфът е променил решението и е решил да се обвърже дългосрочно с настоящия си клуб.

Бергвал напуска Тотнъм

„Мисля, че тук градим нещо страхотно. Това е вълнуващ период за клуба и затова се радвам, че удължавам договора си. Винаги се стремя да постигам максимума и да бъда най-добрата версия на себе си – както на терена, така и извън него – и знам, че това е точното място за това. Личната ми цел е да допринасям повече за отбора със силни игри, голове и асистенции. Подобрявам се с всеки изминал ден на тренировки и очаквам с нетърпение предстоящия сезон, който се очертава да бъде наистина добър”, заяви Бергвал, който до момента има 80 мача за Тотнъм във всички турнири.

Here at Tottenham 🤍 pic.twitter.com/AQiOWQuNdu — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 11, 2026

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