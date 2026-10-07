Де ла Фуенте: Тези момчета никога не се предават

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте не скри задоволството си от победата с 2:1 над Хърватия в четвъртия кръг от груповата фаза на Лигата на нациите.

„Ла Роха“ изоставаше в резултата с 0:1 до 61-вата минута, когато халфът на Арсенал Микел Мерино възстанови равенството, а в 88-ата минута отново той донесе пълния обрат и успеха на своите.

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„Разполагаме с фантастична група от футболисти, които никога не свеждат глави и продължават да ни впечатляват във всяка среща. В такъв тежък мач, срещу толкова качествен съперник и при подобна атмосфера... През второто полувреме бяхме категорично по-добрият тим на терена и напълно заслужено стигнахме до обрата“, сподели Де ла Фуенте.

„Бяхме наясно колко труден ще бъде този сблъсък. Те идваха след поражение с 0:7 от Англия, но са страхотен отбор с наранено самолюбие. През първата част успяхме да ги изтощим, а след паузата установихме пълен контрол. Опасностите пред нашата врата идваха единствено от контраатаки, което е напълно нормално при такъв развой. Докато наблюдавах срещата, бях абсолютно уверен, че ще успеем да обърнем нещата в наша полза", подчерта наставникът на испанците.

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„Испания притежава най-добрите състезатели в света на своите позиции и Микел е един от тях. Той има качествата да бъде част от абсолютно всеки клуб на планетата. Приносът му за отбора е огромен – знае как да отнема топката, умее да задава темпото, а освен това притежава и безпогрешен нюх към гола", каза Де ла Феунте по адрес на голмайстора Мерино.

„Нашата основна цел остава една и съща – да продължаваме да печелим. Вече сме в серия от 42 мача без поражение и искаме да я увеличим. Изпитвам огромна гордост от постигнатото и съм истински щастлив, че имам възможността да работя с тези футболисти“, добави специалистът.

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Снимки: Gettyimages