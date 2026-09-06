Де Дзерби за неудачите на многомилионната селекция на Тотнъм: Това не е Football Manager

Мениджърът на Тотнъм Роберто де Дзерби коментира нулевото реми в гостуването на Нотингам Форест в Премиър лийг.

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Равенството на „Сити Граунд“ поне донесе на отбора първа точка за кампанията, но не и резултата, който биха желали. Тотнъм все още няма попадение във Висшата лига от началото на сезона, като статистиците изчислиха, че е изминал повече от половин век, откакто "шпорите" са останали толкова дълго време без отбелязан гол в първенството в началото на сезона - за първи път от сезон 1974/75.

Де Дзерби обаче призова за търпение към новите попълнения, за които бяха изхарчени над 360 млн. евро. „Купихме много, много добри играчи, но не можеш просто да изградиш отбор с имена, както във Football Manager“, каза той пред Sky Sports. „Разочаровани сме от резултата, но сме много доволни от представянето. Като се има предвид, че започнахме да работим заедно за първи път в четвъртък.“

🇮🇹 Roberto De Zerbi on Tottenham's summer window and yesterday's result:



🗣️ De Zerbi: "We bought very, very good players but you can't just build the team with the names like in Football Manager.



We have to improve in every part of football, organisation with and without the… pic.twitter.com/7GDQoL51Ck — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) September 6, 2026

Сандро Тонали, Ян Пол ван Хеке, Савиньо и Омар Мармуш бяха новите попълнения, които започнаха като титуляри в събота, а Де Дзерби остана спокоен след поредния мач без гол в първенството.

„Трябва да се подобряваме във всяка част от футбола, в организацията с и без топка. Дори смятам, че се защитавахме много добре. Трябва да работим, защото мисля, че играхме много добре с топката, намирахме решения. Мисля, че можем да бъдем много по-добри в последната третина от терена", каза той.

Roberto discusses today's draw at Nottingham Forest 🗣️



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Де Дзерби говори и за взетия под наем от Челси Михайло Мудрик, който вчера дебютира за новия си клуб и се завърна в игра след близо 2 години отсъствие. „Той се нуждае от време и работа. На тази позиция имаме Матис Тел – огромен потенциал – но Тел също така взима твърде много грешни решения“, каза италианецът.

"Преди мача планът за Савио и Удоджи беше около 60 минути. Не съм щастлив, но футболът е такъв. Савио не е в най-добрата физическа форма, за да играе 90 минути, а той е ключов играч за нас. Дестини е друг ключов играч. Кудус и Робъртсън играха добре, но да започнеш в мач като този не е толкова лесно, колкото да влезеш от пейката и да се адаптираш веднага.

Не съм доволен, когато имаме такъв план, но това не е моя работа – управлението на играчите след контузии“, добави още мениджърът на Тотнъм.

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