Шеф на Тотнъм: Трансферният прозорец не печели мачове

Изпълнителният директор на Тотнъм Хотспър Винай Венкатешам предприе необичайната стъпка да обсъди трансферния прозорец на клуба в социалната мрежа LinkedIn след натовареното лято.

Привържениците на „шпорите“ досега не бяха свикнали с особена комуникация от ръководството, независимо дали във възход или в криза, а още по-малко в социална мрежа. Въпреки това, след изключително натоварен трансферен прозорец с 54 входящи и изходящи сделки само за първия отбор и състава до 21 години, с 394 милиона паунда, инвестирани в нови попълнения за Роберто Де Дзерби, и потенциални 264 милиона паунда, възстановени от продажби, Венкатешам пожела да обясни какво стои зад всичко това.

Вместо да използва обичайните клубни канали, изпълнителният директор на клуба от Северен Лондон изложи своята гледна точка за свършената работа зад кулисите в публикация в LinkedIn – платформа, в която той сравнително редовно публикува актуална информация.

„Трансферните прозорци винаги са натоварени периоди за един футболен клуб, но този беше от съвсем различен мащаб в Тотнъм Хотспър“, написа той.

„Само в мъжкия ни първи отбор осъществихме над 30 трансакции. Това е огромен брой входящи трансфери, изходящи сделки и подновявания на договори в рамките на 78-дневен прозорец. Но това число разказва само част от историята.“

„Зад всяко съобщение стоят месеци на скаутинг, анализи и планиране, наред с преговори, финансово моделиране, договори, медицински прегледи, регистрации, посрещане на нови играчи и техните семейства, логистика, комуникации и безброй други детайли.“

„Освен мъжкия състав, това беше период на огромна промяна в целия Тотнъм Хотспър. Осъществихме и силен трансферен прозорец при жените, като входящите ни сделки приключиха преди предсезонната подготовка, и продължихме да инвестираме в млади играчи с висок потенциал, докато задълбочаваме потока от таланти чрез нашата академия.“

„Освен тази работа, прекроихме системите, стандартите и структурите в нашия тренировъчен център. Натоварването в целия клуб беше огромно, а положените усилия – изключителни.“

Той добави: „Невероятно съм благодарен на всички, които изиграха роля. Нашето футболно ръководство, екипите по набиране на играчи и представяне, треньорите, колегите от медицинския екип и тези, грижещи се за играчите, правния, финансовия, оперативния, комуникационния и медийния отдел, както и много други хора в клуба, които направиха това възможно. Много колеги се отказаха от вечери, уикенди, почивни дни и доста сън, за да постигнем това, което си бяхме поставили за цел.“

„Знаем, че един трансферен прозорец не печели футболни мачове. Сега отговорността е да работим усилено заедно и да постигаме резултати, с които привържениците да се гордеят.“

„Това лято представлява значителна стъпка в еволюцията на Тотнъм Хотспър и ясна демонстрация на нашите амбиции за бъдещето. Благодаря на всички, които помогнаха това да се случи.“

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