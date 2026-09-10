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Натоварена празнична програма по Коледа в Премиър лийг тази година

  • 10 сеп 2026 | 19:21
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Натоварена празнична програма по Коледа в Премиър лийг тази година

Феновете на английския футбол отново ще могат да се насладят на пълна програма от мачове в Премиър лийг в духа на традицията на Боксинг дей през тази година, съобщават английските медии. След като през миналия сезон за първи път от десетилетия на 26 декември беше изигран само един двубой, през тази година английското първенство ще предложи седем срещи в деня след Коледа. Решението идва и след сериозния натиск от страна на привържениците и клубовете, които настояваха за по-ранно обявяване на празничната програма.

На 26 декември ще се играят седем мача, като програмата започва с Астън ВилаЛийдс от 14:30 часа българско време. По-късно Евертън приема Съндърланд, Фулъм е домакин на Брайтън, Ипсуич ще играе с Брентфорд, а Тотнъм ще посрещне Борнемут – и четирите срещи са от 17:00 часа. В 19:30 часа е предвиден сблъсъкът Хъл Сити – Ливърпул, а празничният ден ще завърши с НюкасълМанчестър Сити от 22:00 часа.

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Миналата година на 26 декември се проведе само един мач – Манчестър Юнайтед победи Нюкасъл с 1:0. Това бе най-малкият брой двубои на Боксинг дей в историята на Премиър лийг, като причината бе свързана с разширяването на европейските клубни турнири и промените в календара на ФА Къп. Тази година обаче фактът, че 26 декември се пада в събота, позволява на английския футбол да се върне към традиционния формат.

От Премиър лийг обявиха програмата повече от месец по-рано в сравнение с миналия сезон. Очакванията са това да намали неудобствата за привържениците, които ще трябва да пътуват в натоварения празничен период.

Останалите срещи от кръга ще се проведат на 27 декември. КовънтриЧелси е от 16:00 часа, Манчестър Юнайтед – Нотингам Форест от 18:30 часа, а Кристъл ПаласАрсенал от 21:00 часа българско време. Така английският футбол ще се върне към традиционната си празнична атмосфера с натоварена програма между Коледа и Нова година.

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Снимки: Gettyimages

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