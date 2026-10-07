Селекционерът на Чехия: Дадохме всичко от себе си, но Англия е на друго ниво

Чехия записа най-слабото си представяне от четирите си срещи в Лигата на нациите, отстъпвайки с 0:3 при визитата си на Англия на „Уембли“. Гостите така и не успяха да отправят точен удар към противниковата врата, а след нелеп автогол на Владимир Цоуфал домакините стигнаха до категоричен успех благодарение и на две попадения на Хари Кейн.

Селекционерът на чешкия тим Санти Дения отчете сгъстения цикъл от четири срещи в рамките на едва единадесет дни, но подчерта, че това не е извинение за слабото представяне. Специалистът открито пое отговорност за тактическите си решения.

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„Англия разполага с един от най-силните състави в света, но въпреки това искахме да създаваме положения, да покажем по-добра игра и по-голяма стабилност. Вероятно и аз допуснах грешки – както в избора на стартовата единайсеторка, така и при смените и тактическия план", заяви Дения.

"Гордея се с момчетата, защото дадоха 100 процента от себе си по време на целия лагер. Първо аз трябва да подобря работата си, а играчите да ме последват", каза още испанецът.

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Снимки: Gettyimages