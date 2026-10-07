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Билич: Заслужавахме поне точка, вторият гол на Испания беше от засада

  • 7 окт 2026 | 02:53
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Билич: Заслужавахме поне точка, вторият гол на Испания беше от засада

Селекционерът на Хърватия Славен Билич изрази съжаление след поражението с 1:2 от Испания на стадион „Полюд“ в мач от четвъртия кръг на Лигата на нациите. Специалистът подчерта, че тимът му е показал много по-добро лице след разгрома с 0:7 от Англия, но малшансът и съдийските отсъждания са повлияли на крайния изход.

„Съжалявам за резултата. Смятам, че заслужихме минимум точка от тази среща. Видяхме реакцията, която изискахме от отбора след случилото се преди няколко дни - онова беше недопустимо и нищо не може да го заличи, но отговорът тази вечер бе изключителен“, коментира Билич.

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„Казах на момчетата, че във футбола понякога играеш по-добре, друг път по-слабо, но себераздаването, отговорността, желанието и страстта винаги трябва да бъдат стандарт. Когато подхождаме така, можем да се противопоставим на всеки, дори на най-силните. За да победиш Испания, трябва да реализираш полуположенията си, а те да пропускат чистите си шансове. Тази вечер стана обратното. Трябваше да се приберем на почивката с два гола преднина. През втората част страдахме на терена, но при 1:1 имахме страхотна възможност“, добави селекционерът.

Билич не скри и недоволството си от съдийските решения, особено по отношение на червения картон за Перишич и втория гол на испанците.

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„Когато се види ситуацията с ВАР и това, което прави Кукурея - той просто търси съприкосновението, стана твърде лесно. Освен това смятам, че вторият им гол бе от засада, тъй като техен играч пречеше на Ливакович след удара на Мерино", възнегодува Билич.

„Нито за миг не сме се съмнявали в подкрепата на феновете. Повтарял съм на момчетата многократно: от една страна, няма по-тежък стадион и по-взискателна публика от тази на "Полюд", но от друга - няма по-добро съоръжение и по-страхотни фенове. Те веднага усещат и оценяват, когато ни видят пределно мотивирани, агресивни и концентрирани. Изключително съм им благодарен“, завърши наставникът.

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Снимки: Gettyimages

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