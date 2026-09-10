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Ричарлисон иска да разтрогне с Тотнъм и да се завърне в Бразилия

  • 10 сеп 2026 | 17:23
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Нападателят на Тотнъм Ричарлисон е готов да предприеме драстични действия, за да сложи край на престоя си в клуба, твърди "Дейли Мейл". Бразилският нападател обмисля да поиска прекратяване на договора си с лондончани и да се завърне в родината си, където Васко да Гама проявява интерес към него. 29-годишният футболист се оказа в изключително неприятна ситуация, след като не беше включен в състава на "шпорите" в Премиър лийг през настоящия сезон. Решението означава, че Ричарлисон няма право да играе в английския шампионат поне до януарския трансферен прозорец. Допълнително напрежение създава фактът, че нападателят вече е започнал да тренира с младежкия тим на клуба.

Изданието допълва Ричарлисон може да се обърне към ФИФА с искане да бъде освободен от договора си. Бразилските медии посочват като възможна правна основа член 15 от Правилника за статута и трансферите на играчите на ФИФА, който при определени условия позволява на футболист да прекрати едностранно договора си поради „спортна справедлива причина“.

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Ричарлисон бе свързван много активно с Евертън в края на летния трансферен прозорец, но сделката не се осъществи. Имаше интерес и от други отбори, но високата цена и сложната ситуация около договора му затрудниха преминаването му в друг отбор.

Ричарлисон премина в Тотнъм през 2022 г., но така и не успя да се превърне в постоянна водеща фигура на „шпорите“. Сега бъдещето му в клуба изглежда все по-несигурно, като евентуално прекратяване на договора чрез ФИФА би могло да отвори пътя към завръщането му в Бразилия като свободен агент.

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Снимки: Gettyimages

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