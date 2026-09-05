ВАР спаси Тотнъм от нова загуба

Отборите на Нотингам Форест и Тотнъм завършиха наравно 0:0 на “Сити Граунд” в срещата помежду си от третия кръг на Премиър лийг. Така и двата тима остават без успех в английския елит през този сезон, като съставът на Роберто Де Дзерби все още няма отбелязан гол в първенството, подобрявайки свой антирекорд от 1973 година.

Нотигнам и Тотнъм отправиха еднакъв брой удари в двубоя - по 12, но “шпорите” бяха тези, които имаха осезаемо преимущество в притежанието на топката, както и по-добрите голови положения. Въпреки това именно лондончани бяха тези, които допуснаха гол в 66-ата минута. Тогава Неко Уилямс попречи на Сандро Тонали да изчисти топката от голлинията. Преглед с ВАР обаче показа, че уелският национал си е послужил с ръка и така попадението беше отменено.

🚨🚨| 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃: Tottenham Hotspur fail to score in their first three Premier League games for the 𝐅𝐈𝐑𝐒𝐓 𝐓𝐈𝐌𝐄 since 1973. 😱❌



Spurs are also winless in their opening three league fixtures this season. pic.twitter.com/eWHaD4I3L6 — CentreGoals. (@centregoals) September 5, 2026

Двата тима са съседи в класирането, като Нотингам е 16-и с две точки, а със своята една Тотнъм е 17-и, след като загуби предишните си два шампионатни мача.

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Снимки: Gettyimages