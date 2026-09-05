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Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА в efbet Лига - на живо след 1:1 на "Коритото"
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. ВАР спаси Тотнъм от нова загуба

ВАР спаси Тотнъм от нова загуба

  • 5 сеп 2026 | 19:21
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Отборите на Нотингам Форест и Тотнъм завършиха наравно 0:0 на “Сити Граунд” в срещата помежду си от третия кръг на Премиър лийг. Така и двата тима остават без успех в английския елит през този сезон, като съставът на Роберто Де Дзерби все още няма отбелязан гол в първенството, подобрявайки свой антирекорд от 1973 година.

Нотигнам и Тотнъм отправиха еднакъв брой удари в двубоя - по 12, но “шпорите” бяха тези, които имаха осезаемо преимущество в притежанието на топката, както и по-добрите голови положения. Въпреки това именно лондончани бяха тези, които допуснаха гол в 66-ата минута. Тогава Неко Уилямс попречи на Сандро Тонали да изчисти топката от голлинията. Преглед с ВАР обаче показа, че уелският национал си е послужил с ръка и така попадението беше отменено.

Двата тима са съседи в класирането, като Нотингам е 16-и с две точки, а със своята една Тотнъм е 17-и, след като загуби предишните си два шампионатни мача.

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Снимки: Gettyimages

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