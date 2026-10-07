Джеф Щрасер: Допуснахме два бързи гола и после стана трудно

Селекционерът на националния тим на Люксембург Джеф Щрасер обясни поражението от България с 0:2 с младостта на своя тим, с прибързаните грешки и най-вече с бързо инкасираните два гола в рамките на 15 минути преди почивката. Той добави, че липсата на петима основни играчи и неравностойната скамейка са го поставили в крайно неизгодна ситуация.

Щрасер не се отчайва и гледа с оптимизъм към последните два мача през ноември – домакинство на Естония и гостуване на Исландия. Той почти не говори за отбора на България, а се фокусира върху проблемите в собствения си тим.

„Знаем, че през първото полувреме трябваше да се представим напълно различно. Второто полувреме като цяло беше добро, не само след 60-ата минута. В последната третина на терена ни липсваше индивидуална класа, за да направим разликата”, обясни Щрасер.

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"Като треньори трябва да учим играчите какво да правят в последната третина, но за класата се изисква време и работа с младите момчета – трябва да я градим. Естествено, разочаровани сме от резултата, но гледаме напред към следващите два мача“, изтъкна селекционерът на Люксембург.

Енцо Дуарте от Борусия (Дортмунд) и Хамза Кадамани от френския Метц започнаха днес като титуляри, а са само на 17 години.

"Да, това е футболът. И за младежите, и за другите, моята роля като треньор е да развивам децата, за да разгърнат потенциала си. Затова ще продължавам да следвам тази цел – смятам, че това е правилният път. А що се отнася до ефективността в последната третина, на която изобщо не обърнахме внимание – там трябва да се отключи играта и да направим истински фойерверки в атака. Беше глупаво да допуснем такива два гола трябва да си направим изводите”, обясни специалистът.

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„За всеки отбор, не само за нас, е голяма трудност, когато трябва да замени петима основни играчи за кратко време. Имаш резервна скамейка, широчина, да. Но все още голяма част от хората на пейката са момчета, които трябва да се развиват, те все още правят грешки. Това не е лесна ситуация. За самите играчи ще бъде добре, ако получават повече игрово време в собствените си клубове, това е вторият фактор”, коментира Щрасер.

„ Ние не носим цялата отговорност, не можеш да хвърляш вината за всичко върху нас. Както казах, ние заставаме зад отбора, подкрепяме го, сглобихме групата добре. Но това не е достатъчно. От четири мача, един спечелен – да, така е, и просто гледаме напред“, завърши селекционерът на Люксембург.

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