Почетино: Титлата на Челси от 2017 г. трябва да бъде присъдена на Тотнъм

Маурисио Почетино смята, че Челси трябва да бъде лишен от титлата си във Висшата лига за сезон 2016-17, когато неговият отбор Тотнъм завърши на второ място.

През март "сините" бяха глобени с 10,75 милиона паунда, след като Висшата лига повдигна обвинения за исторически нарушения на правилата на състезанието. Клубът също така бе санкциониран с отнемане на шест точки, но това наказание беше „отменено“ след обжалване. През сезон 2016-17 отборът на Челси, воден от Антонио Конте, завърши със седем точки преднина пред „шпорите“ на Почетино.

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Собствениците на Челси Тод Боели и „Клиърлейк Кепитъл“ сами докладваха за 74 нарушения на правилата на Футболната асоциация, когато закупиха клуба през 2022 г. „Сините“ признаха, че са извършили тайни плащания на стойност 47 милиона паунда към нерегистрирани агенти и трети страни по трансфери между 2011 и 2018 г.

Почетино, който беше мениджър на Тотнъм от 2014 до 2019 г., заяви: „Трябваше да спечелим една титла, една Висша лига. Трябваше да ни бъде присъдена.

Челси бяха наказани, те признаха, и това ли е всичко? Титлата трябва да бъде за отбора, който е бил втори“, добави той. „Вярно е, че не се състезавахме при същите правила. Напълно справедливо е да се каже, че не сме започнали сезона при равни условия.“

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Настоящият селекционер на САЩ изведе Тотнъм до финала на Шампионската лига през 2019 г. по време на петгодишния си престой начело на „шпорите“. Отборът не спечели нито един трофей под негово ръководство, като най-доброто му класиране във Висшата лига беше именно второто място след Челси през 2017 г. През същия сезон тимът на Почетино беше победен от Челси с 4:2 и на полуфиналите за ФА Къп.

„Може би при същите правила, ако прилагахме същите неща, щяхме да привлечем някои играчи, които да направят отбора по-добър или да вкарат повече голове“, добави аржентинецът, който по-късно стана мениджър на Челси за сезон 2023-24.

„Не се оплаквам. Това е истината. Щом са признали, че са нарушили правилата, титлата във Висшата лига принадлежи на втория най-добър отбор. Не се страхувам да кажа истината. Феновете на Челси ще ми се разсърдят, че казвам това, но ако бяхме в Тотнъм и бяхме нарушили правилата, щях да призная същото“, завърши Почетино.

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