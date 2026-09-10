Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Почетино: Титлата на Челси от 2017 г. трябва да бъде присъдена на Тотнъм

Почетино: Титлата на Челси от 2017 г. трябва да бъде присъдена на Тотнъм

  • 10 сеп 2026 | 11:53
  • 3582
  • 9
Почетино: Титлата на Челси от 2017 г. трябва да бъде присъдена на Тотнъм

Маурисио Почетино смята, че Челси трябва да бъде лишен от титлата си във Висшата лига за сезон 2016-17, когато неговият отбор Тотнъм завърши на второ място.

През март "сините" бяха глобени с 10,75 милиона паунда, след като Висшата лига повдигна обвинения за исторически нарушения на правилата на състезанието. Клубът също така бе санкциониран с отнемане на шест точки, но това наказание беше „отменено“ след обжалване. През сезон 2016-17 отборът на Челси, воден от Антонио Конте, завърши със седем точки преднина пред „шпорите“ на Почетино.

Солидна глоба и условна трансферна забрана за Челси заради нерегламентирани плащания
Солидна глоба и условна трансферна забрана за Челси заради нерегламентирани плащания

Собствениците на Челси Тод Боели и „Клиърлейк Кепитъл“ сами докладваха за 74 нарушения на правилата на Футболната асоциация, когато закупиха клуба през 2022 г. „Сините“ признаха, че са извършили тайни плащания на стойност 47 милиона паунда към нерегистрирани агенти и трети страни по трансфери между 2011 и 2018 г.

Почетино, който беше мениджър на Тотнъм от 2014 до 2019 г., заяви: „Трябваше да спечелим една титла, една Висша лига. Трябваше да ни бъде присъдена.

Челси бяха наказани, те признаха, и това ли е всичко? Титлата трябва да бъде за отбора, който е бил втори“, добави той. „Вярно е, че не се състезавахме при същите правила. Напълно справедливо е да се каже, че не сме започнали сезона при равни условия.“

Леко ли се отърва Челси за схемите на Абрамович
Леко ли се отърва Челси за схемите на Абрамович

Настоящият селекционер на САЩ изведе Тотнъм до финала на Шампионската лига през 2019 г. по време на петгодишния си престой начело на „шпорите“. Отборът не спечели нито един трофей под негово ръководство, като най-доброто му класиране във Висшата лига беше именно второто място след Челси през 2017 г. През същия сезон тимът на Почетино беше победен от Челси с 4:2 и на полуфиналите за ФА Къп.

„Може би при същите правила, ако прилагахме същите неща, щяхме да привлечем някои играчи, които да направят отбора по-добър или да вкарат повече голове“, добави аржентинецът, който по-късно стана мениджър на Челси за сезон 2023-24.

„Не се оплаквам. Това е истината. Щом са признали, че са нарушили правилата, титлата във Висшата лига принадлежи на втория най-добър отбор. Не се страхувам да кажа истината. Феновете на Челси ще ми се разсърдят, че казвам това, но ако бяхме в Тотнъм и бяхме нарушили правилата, щях да призная същото“, завърши Почетино.

Въпреки че подписа нов договор, Почетино продължава да се надява един ден да се завърне в Премиър лийг
Въпреки че подписа нов договор, Почетино продължава да се надява един ден да се завърне в Премиър лийг
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 10 сеп 2026 | 08:00
  • 215752
  • 62
Първият кръг в Шампионската лига приключва с нови 6 вълнуващи мача

Първият кръг в Шампионската лига приключва с нови 6 вълнуващи мача

  • 10 сеп 2026 | 07:40
  • 8070
  • 0
Манчестър Юнайтед ще отбележи значим юбилей срещу дебютанта Сабах

Манчестър Юнайтед ще отбележи значим юбилей срещу дебютанта Сабах

  • 10 сеп 2026 | 07:20
  • 4424
  • 4
Дори Байерн не може да си позволи подценяване срещу Бодьо/Глимт

Дори Байерн не може да си позволи подценяване срещу Бодьо/Глимт

  • 10 сеп 2026 | 07:00
  • 3073
  • 5
Без победител в сблъсъка между Меси и Левандовски

Без победител в сблъсъка между Меси и Левандовски

  • 10 сеп 2026 | 06:44
  • 6432
  • 5
Луис Енрике: Това е нашият турнир и отново ще сме фактор в него

Луис Енрике: Това е нашият турнир и отново ще сме фактор в него

  • 10 сеп 2026 | 05:50
  • 3930
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА отново е пред Левски по спечелени трофеи

ЦСКА отново е пред Левски по спечелени трофеи

  • 10 сеп 2026 | 12:18
  • 8819
  • 64
Левски пусна пакетни билети за мачовете в Лига Европа

Левски пусна пакетни билети за мачовете в Лига Европа

  • 10 сеп 2026 | 10:35
  • 9183
  • 40
Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА

Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА

  • 9 сеп 2026 | 20:29
  • 294591
  • 1587
Благо Георгиев: В Левски малко се позабравиха! Не бяха това, което сме свикнали да гледаме

Благо Георгиев: В Левски малко се позабравиха! Не бяха това, което сме свикнали да гледаме

  • 10 сеп 2026 | 10:03
  • 9142
  • 22
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 10 сеп 2026 | 08:00
  • 215752
  • 62
Първият кръг в Шампионската лига приключва с нови 6 вълнуващи мача

Първият кръг в Шампионската лига приключва с нови 6 вълнуващи мача

  • 10 сеп 2026 | 07:40
  • 8070
  • 0