Бербатов посети тренировка на Тотнъм

Димитър Бербатов посети тренировка на бившия си тим Тотнъм. Българската футболна легенда беше на базата на “шпорите” заедно с Едгар Давидс. Нидерландецът играе два сезона за лондончани, а единият от тях е съотборник на българина.

Бербатов и Давидс се видяха с треньора на Тотнъм Роберто Де Дзерби и се поздравиха с някои от играчите, като Мики ван де Вен. Българинът игра две години за “шпорите”, но остави трайна следа в историята на клуба.

Рекордьора по голове за националния ни отбор го очаква премиера следващата сряда. На 9 септември в родния му град Благоевград ще бъде представен за първи път моноспектакълът му.

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