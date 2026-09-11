Ираола с информация за Баркола, Гакпо и Екитике, посочи какво трябва да се подобри в играта на Ливърпул

Брадли Баркола ще бъде на разположение на Андони Ираола за утрешното домакинство на Ливърпул срещу Фулъм. Все още обаче не е ясно дали Коди Гакпо ще може да играе, като това ще стане ясно след днешната тренировка на мърсисайдци. Мениджърът даде и информация кога се очаква Юго Екитике да се завърне в игра.

Ето и основните акценти от днешната пресконференция на Ираола:

"Все още ни предстои една тренировка този следобед. При Баркола проблемът се изразяваше само в крампи. Няма контузия, би трябвало да е на разположение, стига всичко да протече нормално днес. За Коди Гакпо ще видим. Днес ще се опитаме да го включим в заниманията и ще разберем дали ще е готов за утре, или трябва да изчакаме следващи мач. При Юго Екитике ситуацията е сложна заради продължителната контузия. Все още е твърде рано за него. Проведохме среща с целия медицински екип, за да анализираме и уточним състава за европейските мачове. Има вероятност той да играе в последните две срещи от груповата фаза, но е още рано да се каже със сигурност. Включихме го в списъка, тъй като съществува надежда и реална възможност да вземе участие.

Създаваме положения и отбелязваме по два гола във всяка среща. Сега трябва да бъдем по-ефективни и да не допускаме по два гола, както се случи срещу Нюкасъл и Нотигам Форест. Не започваме мачовете особено добре, Когато стартираме така, както срещу Ипсуич, нещата изглеждат по-спокойни. Когато изоставаш в резултата, трябва да положиш повече усилия, за да се върнеш в мача, и ситуацията изглежда по-различно. Не започнахме зле в последния мач, но Атлетико имаше своето положение. Началото на срещите е аспект, който можем да подобрим. Обикновено играем по-добре през второто полувреме, но искам да налагаме играта си още от самото начало.

Изминали са едва три кръга от Премиър лийг и е твърде рано за каквито и да е заключения. Фулъм е чудесен пример в това отношение. Те се представиха добре и в трите си срещи, но загубиха с един гол разлика. Ако не гледате само точковия им актив, бихте предположили, че имат четири или пет точки. Играят уверено с топката, разполагат с технични футболисти и е трудно да бъдат поставени под сериозен натиск. От друга страна, допуснаха и голове във вратата си. Със сигурност очаквам, че са работили върху този аспект. Знаем, че не са правили големи промени в състава – ядрото на отбора се запазва. Предстои ни труден мач", заяви Ираола.

Испанецът говори и за представянето на Роналд Араухо, който получи много похвали за играта си в последните два мача на Ливърпул, в които стартира като десен бек:

Ливърпул изглежда уцели с Араухо

"Роналд е свикнал да играе във важни мачове и в Шампионската лига, да се бори за трофеи и да защитава цветовете на голям клуб. За него по-голямото предизвикателство е езикът, тъй като не говори английски, но пък получава добра подкрепа в съблекалнята. Тази промяна му се отрази много добре в психологически план. Той прекара дълги години в Барса и имаше нужда от подобна промяна. Помага и фактът, че се представя много силно на терена. Трудно е да влезеш в игра като централен защитник от резервната скамейка, но той се справи отлично в мачовете срещу Нюкасъл и Форест. Когато трябваше да започне като титуляр, макар и не на обичайната му позиция, той се справи добре".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google