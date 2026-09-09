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  3. Съставите на Ливърпул и Атлетико Мадрид, Баркола и Алварес титуляри

Съставите на Ливърпул и Атлетико Мадрид, Баркола и Алварес титуляри

  • 9 сеп 2026 | 21:01
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Съставите на Ливърпул и Атлетико Мадрид, Баркола и Алварес титуляри

Ливърпул приема Атлетико Мадрид в един от най-интересните сблъсъци от първия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Двата отбора се изправиха един срещу друг миналия сезон отново на "Анфийлд". Тогава мърсисайдци спечелиха с гол на капитана Вирджил Ван Дайк в добавеното време.

Отборът на Андони Ираола стартира колебливо сезона - с две равенства и една победа, която дойде преди няколко дни срещу Ипсуич. Атлетико имаше своите проблеми в Ла Лига и миналия уикенд допусна тежко поражение с 0:3 при гостуването си на Атлетик Билбао.

Ираола е направил две промени от двубоя с Ипсуич. Новото попълнение Брадли Баркола започва като титуляр. Френският национал дебютира миналата седмица, когато влезе като резерва. Той заменя Коди Гакпо, който е с травма и не е в групата. Другата промяна е включването на Рио Нгумоа, който влиза на мястото на Виктор Муньос, въпреки че испанецът игра силно в предишния мач.

Хулиан Алварес започва като титуляр за Атлетико за първи път от началото на сезона. Аржентинецът имаше трудни седмици през лятото, тъй като имаше голямо желание да премине в Барселона, но "дюшекчиите" не го пуснаха.

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Снимки: Imago

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