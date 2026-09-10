Глобиха Алисон заради нервите след мача с Форест, но комисия призна, че не е трябвало да бъде отсъждана дузпа

Вратарят на Ливърпул Алисон Бекер беше глобен с 8000 паунда за непристойно поведение заради гневната си реакция по време на равенството 2:2 с Нотингам Форест миналия месец. Бразилският страж изпадна в ярост, след като отсъдиха спорна дузпа срещу него на „Анфийлд“ в полза на отбора на Оливер Гласнер. Наказателният удар бе отсъден за нарушение срещу бившия играч на „червените“ Неко Уилямс в наказателното поле.

Морган Гибс-Уайт впоследствие реализира от бялата точка, а по-късно Виктор Муньос изравни резултата, помагайки на отбора на Андони Ираола да избегне поражението.

След последния съдийски сигнал Бекер, все още разгневен от решението за дузпата, беше забелязан да рита таблото на четвъртия съдия на път към тунела. В четвъртък той бе санкциониран с четирицифрена глоба за изблика си.

В изявление на Футболната асоциация се казва: „Алисон Бекер от Ливърпул е глобен с 8000 паунда за непристойно поведение по време на мача от Висшата лига срещу Нотингам Форест на 29 август.

🚨 Alisson Becker has been fined £8,000 for misconduct during the match against Nottingham Forest z😳! pic.twitter.com/dEF2qDcjIX — The Final Whistle (@Rufus_45) September 10, 2026

Твърди се, че вратарят е действал по неподходящ начин в зоната около тунела след края на мача. Алисон Бекер впоследствие прие обвинението срещу него и получи стандартното наказание.“

Санкцията идва след решение на Комисията по ключови инциденти в мачовете на Висшата лига, която установи, че дузпата изобщо не е трябвало да бъде отсъждана.

Въпреки това, комисията настоява, че ВАР реферът Майкъл Оливър е постъпил правилно, като не е посъветвал главния съдия Сам Барът да прегледа ситуацията на монитора край терена, тъй като инцидентът не е достигнал прага за видео намеса.

Комисията гласува с 3:2, че Барът не е трябвало да отсъжда дузпа, но подкрепи решението на ВАР да не се намесва с 5:0 гласа.

„Контактът от страна на Алисон беше неизбежен в резултат на инерцията му при опита да спаси топката“, се казва в становището на комисията. Осъщественият контакт не беше безразсъден и е под прага за отсъждане на дузпа.“

Въпреки това, ненамесата на ВАР беше единодушно подкрепена на основание, че не става въпрос за ясна и очевидна грешка.“

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Снимки: Imago