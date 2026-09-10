Собослай: С Мак Алистър се разбираме без думи

Звездата на Ливърпул Доминик Собослай изрази увереност, че партньорството му с Алексис Мак Алистър в средата на терена може да донесе дългосрочни успехи на отбора, въпреки критиките от началото на сезона.

Капитанът на унгарския национален отбор и аржентинският му колега започнаха като двойка вътрешни халфове при победата с 2:1 над Атлетико Мадрид на „Анфийлд“ в първия кръг от Шампионската лига. Именно тяхната съвместна игра в по-дефанзивни роли е обект на дебати.

Според някои анализатори на Ливърпул му липсва типичен дефанзивен полузащитник, който да осигурява по-стабилна защита пред бранителите. Нито Собослай, нито Макалистър, нито Райън Гравенберх имат това като основна сила в играта си.

През лятото мърсисайдци предпочетоха да подсилят защитата и фланговете, което накара легендата на клуба Джейми Карагър да изрази притеснения, че халфовата линия не може да функционира оптимално в настоящия си вид.

Запитан дали той и Мак Алистър могат да изградят успешно партньорство, Собослай отговори уверено: „Разбира се, че можем. Казвал съм го многократно – обожавам да играя с него. Разбираме се перфектно, дори без думи. Поглеждаш някого и той знае какво искаш да направиш, а ти знаеш какво планира той. Това помага на целия отбор.

Решението кой ще играе е на мениджъра. Всички сме готови за конкуренцията, но трябва да сме като семейство. В крайна сметка ще имаме нужда от всеки, защото сезонът е дълъг, участваме във всички турнири и искаме да се борим докрай“, добави унгарецът.

Двубоят срещу Атлетико беше първият от януари насам, в който Ливърпул допусна първи гол, но успя да стигне до пълен обрат – нещо, което беше сериозен проблем за тима през миналия сезон.

Въпреки че през последните месеци под ръководството на Арне Слот се появиха съмнения относно мотивацията на играчите, новият треньор Андони Ираола изглежда е вдъхнал нов живот на отбора.

„Никога не е лесно да се върнеш в мача след такъв удар. През миналия сезон, когато изоставахме в резултата, почти не създавахме положения. Сега обаче реакцията ни беше добра. Не се паникьосахме, запазихме системата си и продължихме да играем по същия начин. Шансовете идват благодарение на класата, която имаме, и на това, че се познаваме добре. Мисля, че това е най-важното. Нещата вървят доста добре. Знаем какво иска Ираола от нас, а той знае кои играчи са му нужни, за да го постигне“, завърши Собослай.

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Снимки: Imago