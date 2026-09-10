Ираола хвърли светлина за състоянието на Баркола и Гакпо

Новата многомилионна покупка на Ливърпул Брадли Баркола притесни феновете на мърсисайдци, след като след около час игра по време на двубоя с Атлетико Мадрид падна на тревата, хващайки се за левия прасец, след което бе заменен. Мениджърът на “червените” Андони Ираола обаче обясни, че става дума само крампи и французинът е добре.

При Коди Гакпо, който пропусна вчерашния двубой заради проблеми с аддукторите, контузията също не е сериозна, но Ираола не се нае да гарантира, е той ще бъде готов за мача с Фулъм.

Запитан дали е притеснен за състоянието на Баркола, испанецът отговори: “Не. Това е само крампа, няма контузия. При него става въпрос за изграждане на физическата му форма. Досега не знаехме колко може да да играе, защото нямаше игрови минути по време на предсезонната подготовка с ПСЖ. Той игра само половина час онзи ден и имахме някои въпросителни колко може да остане на терена. Сега знаем повече. Много съм щастлив, защото той имаше две много чисти възможности, излизайки сам срещу вратаря. Не вкара, но искам да е там, да бъде на тези позиции. Той трябва да направи разликата, излизайки на тези позиции.

Не знам дали Коди ще може да играе срещу Фулъм. Надявам се, но не знам. Той няма сериозна контузия, но след миналия мач усети нещо и в двата адуктора. Очаквахме да бъде готов за днес (б.ред. - за вчера), но не беше възможно. Не е нещо сериозно, но проблемът е, че играем отново след два дни и половина. Сега ще се възстановим и ще видим как ще са Брадли и Коди и дали ще могат да запишат минути. Ако не, това ще е възможност за Рио и Виктор. Мисля, че днес всички положиха големи усилия. Мачът с Фулъм е много важен, така че се надявам, че Коди ще се с нас, но не мога да гарантирам”, заяви Ираола, който добави, че ситуацията с Милош Керкез е подобна на тази с Баркола и унгарецът не е контузен след вчерашния сблъсък.

Andoni Iraola explains why Bradley Barcola had to go off vs. Atletico ⤵️ pic.twitter.com/a6Bz3MiuY3 — This Is Anfield (@thisisanfield) September 9, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google