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Ираола: Показахме характер, но трябва да започваме мачовете по-силно

  • 10 сеп 2026 | 01:19
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Ираола: Показахме характер, но трябва да започваме мачовете по-силно

Мениджърътна Ливърпул Андони Ираола остана много доволен от победата с 2:1 над Атлетико Мадрид в първия кръг от турнирната фаза на Шампионската лига.

„Трудно е да искам повече. Мисля, че показахме силен характер, особено след лошото начало. Много ми хареса атмосферата, феновете бяха невероятни и съм щастлив, че успях да го изпитам", сподели Ираола.

Ливърпул с обрат и четвърта поредна победа срещу Атлетико Мадрид
Ливърпул с обрат и четвърта поредна победа срещу Атлетико Мадрид

"Мисля, че трябва да поема вината за това начало, защото Атлетико леко ме изненада тактически, като игра с петима защитници. Очаквахме друго и изчакахме, за да направим промени. След почивката започнахме да играем много по-добре, пресирахме по-добре и мисля, че бяхме по-силният отбор“, продължи испанецът.

„Отново направихме обрат, както в мача с Нотингам Форест, както и с Нюкасъл. Трябва да играем по-добре в началото на мачовете, но съм доволен, защото проявихме характер. Това е Шампионската лига, тук не е лесно“, каза още Ираола.

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Снимки: Gettyimages

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