Борусия (Д) с добри новини за Шлотербек и ъпдейт за Карецас

Наставникът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач и спортният директор Нилс-Оле Бук дадоха добри новини за двама от важните играчи в отбора - съответно за Нико Шлотербек и Константинос Карецас. Първият получи сериозна контузия на Мондиал 2026, докато гръцкият талант изплаши всички, след като припадна по време на мача с Виляреал в Шампионската лига, спечелен с 3:2.

„Шлотербек и Рами Бенсебаини са във форма, здрави и готови да играят този уикенд. Мога да разчитам и на двамата“, каза Ковач преди мача с новака Падерборн.

Niko Kovac:



"Ramy and Schlotti have taken part in the full training sessions. Both are fit and ready to play. Theoretically, I could field both of them. I’m very happy about that."#BVB pic.twitter.com/DJQ53DzUCS — BVB Newsblog (@bvbnewsblog) September 10, 2026

Хърватинът се върна и към отминалия мач с Виляреал: „Разбира се, изтощаваш се физически, но и психически. Сега е важно веднага да възстановим умствената си концентрация, за да можем да превключим отново на вълна Бундеслига.“ Той заяви, че отборът му е фаворит срещу новака, но предупреди срещу подценяване: „Играем у дома и искаме да спечелим – това е нашата цел. В Бундеслигата няма лесни мачове. Трябва да подходиш така, че да влезеш в мача още от самото начало.

Затова искам момчетата ми да излязат силно от първата минута и възможно най-бързо да спечелят отново подкрепата на феновете, за да играем успешен футбол. Отбор, който има амбицията да остане в елита. Със сигурност ще се изправим срещу дълбок защитен блок от съперник, който ще търси възможности за контраатаки“.

Ole Book on Konstantinos Karetsas:



"He is doing well, given the circumstances. Further examinations are underway; we want to get to the very bottom of this matter."



"It goes without saying that our priority is, first and foremost, the health of the individual and the player. He… — BVB Newsblog (@bvbnewsblog) September 10, 2026

Същевременно спорният директор Нилс-Оле Бук информира и за състоянието на Карецас: „Предвид обстоятелствата, той се справя добре. В момента се провеждат допълнителни изследвания, искаме да стигнем до корена на проблема. Ясно е, че наш основен приоритет е здравето на човека и на играча. Той няма да играе този уикенд.“

След като колабира на терена, гръцкият талант бе приет в болница. Засега се смята, че причината за припадъка му е дехидратация.

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Снимки: Imago