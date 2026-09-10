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  3. Борусия (Д) с добри новини за Шлотербек и ъпдейт за Карецас

Борусия (Д) с добри новини за Шлотербек и ъпдейт за Карецас

  • 10 сеп 2026 | 16:43
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Наставникът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач и спортният директор Нилс-Оле Бук дадоха добри новини за двама от важните играчи в отбора - съответно за Нико Шлотербек и Константинос Карецас. Първият получи сериозна контузия на Мондиал 2026, докато гръцкият талант изплаши всички, след като припадна по време на мача с Виляреал в Шампионската лига, спечелен с 3:2.

Шлотербек и Рами Бенсебаини са във форма, здрави и готови да играят този уикенд. Мога да разчитам и на двамата“, каза Ковач преди мача с новака Падерборн.

Хърватинът се върна и към отминалия мач с Виляреал: „Разбира се, изтощаваш се физически, но и психически. Сега е важно веднага да възстановим умствената си концентрация, за да можем да превключим отново на вълна Бундеслига.“ Той заяви, че отборът му е фаворит срещу новака, но предупреди срещу подценяване: „Играем у дома и искаме да спечелим – това е нашата цел. В Бундеслигата няма лесни мачове. Трябва да подходиш така, че да влезеш в мача още от самото начало.

Затова искам момчетата ми да излязат силно от първата минута и възможно най-бързо да спечелят отново подкрепата на феновете, за да играем успешен футбол. Отбор, който има амбицията да остане в елита. Със сигурност ще се изправим срещу дълбок защитен блок от съперник, който ще търси възможности за контраатаки“.

Същевременно спорният директор Нилс-Оле Бук информира и за състоянието на Карецас: „Предвид обстоятелствата, той се справя добре. В момента се провеждат допълнителни изследвания, искаме да стигнем до корена на проблема. Ясно е, че наш основен приоритет е здравето на човека и на играча. Той няма да играе този уикенд.“

След като колабира на терена, гръцкият талант бе приет в болница. Засега се смята, че причината за припадъка му е дехидратация.

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Снимки: Imago

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