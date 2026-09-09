Първите изследвания на Карецас са обнадеждаващи, причината за припадането му е като при Божинов

Припадналият играч на Борусия (Дортмунд) Константинос Карецас е в по-добро състояние, съобщават колегите от sportal.gr и белгийското издание HLN Sport.
Както е известно, 18-годишното ново попълнение на "жълто-черните" уплаши всички, след като колабира и бе сменен принудително през първата част на двубоя снощи срещу Виляреал (3:2) в Шампионската лига.
Последната информация гласи, че неразположението, което Карецас е почувствал по време на мача, се дължи на обезводняване.
Гръцкият талант беше откаран в болница като предпазна мярка, след като напусна терена, и премина серия от изследвания. Лекарите смятат, че дехидратацията е повлияла на кръвообращението му, причинявайки дискомфорта. Карецас вече е в по-добро състояние и се очаква да му бъдат направени нови изследвания. Ако всичко премине гладко, не е изключено той да бъде изписан.
Страх в Дортмунд след колабирането на Карецас
Очаква се скоро да има и официално съобщение от Борусия (Дортмунд). След това състоянието му ще бъде оценено и ще стане ясно кога ще се завърне към тренировките на германския клуб.
Добра новина: Изписаха Росен Божинов, засега се потвърждава и причината за припадъка му
Случилото се напомня станалото през уикенда с българския национал Росен Божинов, който също колабира по време на мача на своя Пиза от Серия Б срещу Юве Стабия. Родният футболист вече бе изписан от болницата, а причината за припадъка му по всичко изглежда, че е била именно дехидратация поради високите температури в Италия.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google