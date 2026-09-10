Деко: Никой не може да ни обвинява за Алварес, направихме всичко както трябва

Спортният директор на Барселона Деко е на мнение, че каталунците не са направили нищо нередно по време на трансферната сага с нападателя на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес. Шефът на каталунците твърди, че от клуба никога на са карали аржентинеца публично да изразява желанието си да напусне “дюшекчиите”. Според Деко скандалът е бил раздухан от пресата, а от Барселона през цялото време са се отнасяли уважително към Атлетико - нещо, в което наскоро уверяваше и Жоан Лапорта. Португалецът разкри още, че офертата на каталунците е била за сто милиона евро, които е трябвало да бъдат платени в рамките на три години.
"Направихме нещата както трябва. Отправихме оферта, която бе за сто милиона евро в рамките на три години. Не получихме отговор. Тук всичко приключи. Останалото бе раздухано от пресата. Говорихме с тях с уважение и те ни казаха, че не искат да продават. Имаше напрежение в пресата. Не сме молили играча да каже по време на Световното първенство, че иска да напусне Атлетико. Това беше негово решение. Ако играчът е поискал да си тръгне, това не е моя работа. Не може да кажете, че сме направили нещо лошо", заяви Деко в интервю за "Радио Каталуня".
Снимки: Imago