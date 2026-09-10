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Коул Палмър: Вижда се, че се наслаждавам на футбола, всички се забавляваме

  • 10 сеп 2026 | 14:10
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Коул Палмър: Вижда се, че се наслаждавам на футбола, всички се забавляваме

На Коул Палмър не му трябваше много време, за да окаже влияние в мача срещу Лийдс, след като се появи от резервната скамейка на полувремето. Първоначално нещата не вървяха по план след четирите смени на Чаби Алонсо на почивката, като Лийдс удвои преднината си чрез Брендън Аарънсън. Тогава на сцената излезе Палмър. Нашият номер 10 реализира безпогрешна дузпа, след като Пеп Чавария беше фаулиран, а само 90 секунди по-късно изравни резултата за „сините“ на 2:2 с интелигентен завършващ удар.

Друг резервен играч - Педро Нето, довърши обрата с още един прецизен изстрел, с което головете станаха три в рамките на седем спиращи дъха минути. В крайна сметка „сините“ спечелиха с 6:3. Палмър разкри какво е казал Чаби Алонсо в съблекалнята на полувремето, което е допринесло за обрата.

„Да вдигнем интензивността, да играем малко повече, да се съживим, защото мисля, че първото полувреме беше вяло“, сподели Палмър. Всички в съблекалнята се съгласиха, така че вдигнахме оборотите.“

„Вероятно не съм виждал такова полувреме от доста време. Лийдс са добър отбор, труден мач, но трябваше да се справим и го направихме".

Драматичният развой продължи впечатляващия старт на кампанията за отбора. Междувременно Палмър изглежда е възвърнал най-добрата си форма през този сезон, играейки със самочувствие и оказвайки решаващо влияние в последната третина на терена. Той вече има четири гола, а колективно отборът е отбелязал 16 попадения само в пет мача. Нищо чудно, че Палмър е щастлив в момента.

„Вижда се, че се наслаждавам на футбола си“, каза той. „Аз и Моргз (Морган Роджърс), Жоао (Педро), всички атакуващи играчи, се забавляваме. Все още имаме какво да подобряваме. Постигаме резултати, което е най-важното, а сега погледът ни е насочен към мача с Хъл в събота.“

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Снимки: Imago

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