Тиаго Силва разкритикува Анчелоти, който обясни смелия си ход

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти отговори на критиките на бившия капитан на тима Тиаго Силва относно стратегията за обновяване на отбора, защитавайки залога на по-млади играчи за предстоящите ангажименти. Полемиката започна след победата на Флуминензе над Платенсе в Копа Либертадорес. В изявление за "Радио Тупи", опитният бранител на бразилския клуб изрази несъгласието си с предложената от италианския треньор реформа.
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„Искате ли да излъжа или да кажа истината? Не можеш да отписваш някой, който е на 31, 32, 33 години. Аз почти отидох на Световно първенство на 41. Не можеш да отписваш някой, който е в добра форма. В бразилския национален отбор нещата трябва да стават бавно. Не можеш да махнеш всички и да сложиш нови. Трябва да е стъпка по стъпка. Много е трудно да си играч на бразилския национален отбор, много е различно от клуб. Анчелоти идва от европейския футбол, където е по-лесно да се направи това. Тук не работи така. Трябва да се промени и да се дадат резултати. И, ако е възможно, да се играе добре. Не харесвам този тип промени. Не съм съгласен, но той е този, който командва“, протестира централният защитник.
Отговорът на Анчелоти дойде с обявяването му на списъка с 26 играчи за първите приятелски мачове след Световното първенство. Списъкът включваше осем дебютанти и други спортисти с малък международен опит, като девет от повиканите са под 23 години. Италианският селекционер оправда избора си, заявявайки, че настоящият приоритет е да се оцени потенциала на младите с оглед на бъдещето. „За целите, които имаме в тези приятелски мачове, това е балансиран списък. Аз не гледам, като цяло, възрастта на играчите. Сега е момент да се даде приоритет на това, на младите, които имат потенциал и могат да бъдат в бъдещето. Едно е сигурно: играчът на 34 или 35 години няма да има бъдеще, той е настоящето. Ако футболист на тази възраст е готов да играе на важно състезание, той ще бъде в националния отбор, но сега приоритетът е този, да се даде приоритет на младите“, обясни наставникът.
Силва представляваше бразилския национален отбор между 2008 и 2022 г., като се сбогува след Мондиала през същата година в Катар. Въпреки това, добрата му форма доведе до включването му в предварителния състав за Световното първенство тази година. Анчелоти вече беше посочил по-рано намерението си да обнови отбора с мисъл за цикъла до 2030 г.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages