Очакваното се случи: Анчелоти стартира революцията в състава на Бразилия

Както се очакваше, селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти преприе радикална промяна в състава на тима за предстоящите две контроли с Австралия (25 и 29 септември) и приятелската среща с Индия (3 октомври).

Анчелоти ще прави големи промени в Бразилия

Анчелоти е повикал цели 16 нови играчи, които не бяха със “Селесао” на Мондиал 2026, където петкратният световен първенец отпадна още в 1/8-финалите. Така в списъка от 26 имена отсъстват звезди като Алисон Бекер, Едерсон, Бремер, Данило, Каземиро, Лукас Пакета и Матеуш Куня, а също така и бившият голмайстор на Лудогорец Игор Тиаго. Няма го и рекордьорът по голове за Бразилия Неймар, който обаче сам обяви, че повече не смята да играе с националната фланелка.

26 CONVOCADOS! 🇧🇷



A Seleção está pronta para novos desafios: dois jogos contra a Austrália e o primeiro confronto da história contra a Índia.



25/09 | Austrália

29/09 | Austrália

03/10 | Índia



ISSO É BRASIL! 🇧🇷#BateNoPeito pic.twitter.com/Yht5SuOHjr — brasil (@CBF_Futebol) September 9, 2026

За сметка на това, италианският специалист е решил да даде възможност за изява на редица млади играчи като вратарите Педро Мориско и Отавио Коща, защитниците Витор Рейш, Жаир Куня и Артур Диаш, както и халфовете Брено Бидон и Габриел Бонтемпо. Като се добавят двамата бекове Матеузиньо и Мауро Жуниор, общият брой на пълните дебютанти е цели деветима футболисти.

Големите завръщания пък са на нападателите на Челси Жоао Педро и Естевао, който пропусна Световното първенство поради контузия, както и получилия нов шанс в Ювентус Дъглас Луис. Междувременно, единствените в състава с над 25 мача за “кариоките” са капитанът Маркиньос (110 двубоя), Бруно Гимараеш (48), Винисиус Жуниор (54) и Рафиня (41).

Състав на Бразилия за предстоящите контроли:



Вратари: Уго Соуза (Коринтианс), Педро Мориско (Коритиба), Отавио Коща (Крузейро)

Защитници: Артур Диаш (Атлетико ПР), Дъглас Сантош (Зенит), Габриел Магаляеш (Арсенал), Жаир Куня (Нотингам Форест), Маркиньос (Пари Сен Жермен), Матеузиньо (Коринтианс), Мауро Жуниор (ПСВ Айндховен), Витор Рейш (Манчестър Сити), Уесли (Рома)

Халфове: Андрей Сантос (Манчестър Юнайтед), Брено Бидон (Коринтианс), Бруно Гимараеш (Арсенал), Данило Сантос (Ботафого), Дъглас Луис (Ювентус), Габриел Бонтемпо (Сантос)

Нападатели: Ендрик (Реал Мадрид), Естевао (Челси), Жоао Педро (Челси), Педро (Фламенго), Рафиня (Барселона), Раян (Борнемут), Самуел Лино (Фламенго), Винисиус Жуниор (Реал Мадрид)

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Снимки: Gettyimages