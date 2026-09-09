Борусия надви Виляреал в шеметно полувреме с пет гола

Отборът на Борусия (Дортмунд) спечели с 3:2 като домакин головото шоу срещу Виляреал от първия кръг на основната фаза в Шампионската лига.

След нулева първа част, в която и двата тима пропуснаха добри възможности за гол, през второто полувреме паднаха цели пет попадения, включително два автогола. Всичко започна в 53-тата минута, когато при остър пас на Максимилиан Байер топката се отклони в тялото на противниковия защитник Ренато Вейга и даде аванс на германците. В 66-ата минута Сантиаго Моуриньо възстанови равенството чрез удар с глава при корнер.

With 19 @ChampionsLeague goals for BVB, Serhou Guirassy is now SECOND ALL-TIME in the club’s UCL goalscoring charts, behind only Marco Reus. 🇬🇳🥈 pic.twitter.com/GCSqOJrm8n — Borussia Dortmund (@BlackYellow) September 8, 2026

В заключителните минути обаче Серу Гираси прикова цялото внимание върху себе си. В 80-ата именно той върна преднината на „жълто-черните“ с шут отблизо след асистенция на Фабио Силва. Пет минути по-късно нападателят се разписа за втори път, реализирайки дузпа, която сам си изпроси след фал на Моуриньо. Така той вече има 19 гола в турнира с екипа на Борусия, като само легендата Марко Ройс има повече от негов в това отношение. В добавеното време пък Грегор Кобел изби пряк свободен удар на Никола Пепе, но топката се отклони в главата на Гираси и премина голлинията за крайното 3:2.

First UCL win of the season! ✅👏 pic.twitter.com/sGC8d7BVMJ — Borussia Dortmund (@BlackYellow) September 8, 2026

Във втория кръг на ШЛ, който е чак в средата на октомври, Борусия има визита на Бодьо/Глимт, а Виляреал е домакин на Наполи.

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Снимки: Gettyimages