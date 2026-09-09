Талант на Борусия (Д) бе приет в болница след мача с Виляреал

Гръцкият футболист на Борусия (Дортмунд) Константинос Карецас бе приет в болница за обстойни прегледи след инцидента по време на двубоя срещу испанския Виляреал на старта на основната фаза в Шампионската лига.

18-годишният гръцки национал изпита здравословен проблем и поиска медицинска помощ в средата на първото полувреме, след което бе изнесен на носилка и принудително заменен.

"Константинос Карецас трябваше да напусне терена в мача срещу Виляреал поради проблеми с кръвообращението. Коста се справя добре предвид обстоятелствата и е на път за болницата за допълнителни прегледи", информираха от Борусия Дортмунд в социалните мрежи.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages