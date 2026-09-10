Родри потвърди, че е поднесъл извиненията си на Валенсия

Полузащитникът на Барселона - Родри, се извинил на целия състав на Валенсия, след като беше уловен от телевизионни камери да описва противниковия отбор като "много слаб".

Испанецът направи коментари по адрес на съперниците си от резервната скамейка при победата с 5:0 като гост на "Местайя". С този резултат Валенсия остана на дъното на класирането без победа в първите си четири мача. Въпреки че кадрите нямат звук, от испанската стрийминг платформа Movistar, която излъчи двубоя, твърдят, че по устните на Родри се чете как той казва: "Те са много слаби. Не могат да минат отвъд центъра на терена." След срещата испанските медии обвиниха носителя на "Златната топка" от Световното първенство през това лято за неуважително поведение.

Родри се извинил на играчите на Валенсия заради подигравателен коментар

"Извиних се на приятеля ми и колега Хосе Гая (б.р. капитанът на Валенсия) и на целия състав. Също така искам да бъде ясно, че това просто беше израз на учудването ми - всеки, който гледа видеото, може да види това. В никой момент не съм искал да се подигравам на някого или да взема извън контекст трудния момент на техния отбор. Точно обратното - всички искаме Валенсия да се завърне, където му е мястото в първенството - те са един от най-добрите отбори в страната. Просто исках да кажа това. Искам да добавя, че това беше личен разговор. Мисля, че всички трябва да се поучим малко от това, тъй като нещата понякога се взимат извън контекст. В нито един момент не съм искал да бъда неуважителен. Извинявам се на Валенсия", заяви Родри след мача на Барселона срещу Фейенорд в Шампионската лига, спечелен с 5:1.

Rodri apologises after appearing to call Valencia 'very weak' 🗣️



The Barcelona midfielder was reportedly caught on camera making the comment to Pau Cubarsi and Raphinha from the bench during Sunday's 5-0 win.



He says he has since apologised to the entire Valencia squad. pic.twitter.com/YzDjIy4zZa — Match of the Day (@BBCMOTD) September 10, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages