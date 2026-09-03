Нико Ковач скоро ще може да разчита на Шлотербек

Старши треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач вероятно ще може да разчита на германския защитник Нико Шлотербек за мачовете след две седмици. Бранителят поднови тренировки в сряда, след като се възстанови от контузия в глезена, получена на Световното първенство, но едва ли ще бъде готов да играе преди паузата за националните отбори в края на септември.

"Надявам се да поднови пълноценни занимания през следващите седмица или две. Ако това се случи, той отново ще бъде опция", каза Ковач в петък след тренировката на тима. Борусия (Дортмунд) гостува на Хофенхайм в събота, а Шлотербек вероятно няма да е готов да се изправи срещу Падерборн на 12 септември и срещу Щутгарт на 19 септември.

Niko Kovac on Nico Schlotterbeck:



"He’s doing the exercises on the pitch. On his own, without any opposition or teammates. We’re assessing to what extent we can gradually integrate him. The aim is to have Schlotti back as soon as possible. But there must be no setbacks. I hope… pic.twitter.com/lGjxunKHE3 — BVB Newsblog (@bvbnewsblog) September 3, 2026

Защитникът ще пропусне и откриващия мач от Шампионската лига срещу Виляреал във вторник също, защото е наказан след червен картон във втория мач от елиминационните плейофи срещу Аталанта.

$Той вече прави тренировки на терен. Разбира се, се подготвя индивидуално. И, разбира се, все още не тренира със съотборниците си. Ще видим до каква степен можем да увеличим натоварването за него през следващите няколко дни. Разбира се, целта е да се върне възможно най-скоро. Но не трябва да има никакви спънки“, коментира Ковач

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