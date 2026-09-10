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Рафиня покорява рекорди след феноменалния старт на сезона

  • 10 сеп 2026 | 12:50
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Рафиня покорява рекорди след феноменалния старт на сезона

Рафиня, който започна сезона по феноменален начин, счупи няколко рекорда още в първия европейски мач на „блаугранас“. Барселона продължава да бележи... по пет гола на мач. Воденият от Ханзи Флик отбор стартира кампанията, отбелязвайки по пет попадения в четири от първите си пет официални срещи.

Основна фигура в тази серия е новият централен нападател, или по-скоро „фалшивата деветка“, в която германският треньор превърна Рафиня. Бразилецът е големият голмайстор в началото на сезона, а пред микрофоните на „Мовистар+“ скромно заяви: „Просто си върша работата“, запитан за изключителната си голова форма.

С осем гола в първите пет мача Рафиня записа името си в историята. Единствено Шандор Кочиш през сезон 1958-59 е отбелязал повече (девет) от бразилеца в първите пет официални срещи на Барселона за един сезон. Същевременно Рафиня стана и първият играч, разписал се във всеки от първите пет мача на тима от времето на Луис Суарес, също през сезон 1958-59.

Това са легендарни постижения, които напомнят за Луис Суарес, носител на „Златната топка“. Въпреки че бразилецът не попадна сред номинираните тази година, след като бе избран за играч на мача, той коментира темата така: „Не говоря за това, говоря за Барселона. Правим зрелищен сезон“.

Изцяло концентриран върху представянето си за каталунския клуб, Рафиня завърши своята отлична вечер с още едно постижение. Той влезе в топ 5 на най-добрите голмайстори в историята на „блаугранас“ в Шампионската лига. Пред него в тази престижна класация остават само Лионел Меси (126), чийто рекорд е почти невъзможно да бъде достигнат, Луис Суарес (25), Ривалдо (25) и Роберт Левандовски (23). Със своите 21 гола Рафиня вече започва да чука на вратата на историята в Барселона.

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