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Страх в Дортмунд след колабирането на Карецас

  • 9 сеп 2026 | 12:30
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Победата на Борусия (Дортмунд) над Виляреал (3:2) в дебютния мач от Шампионската лига беше помрачена от изключително тревожен момент. 18-годишното ново попълнение на домакините Константинос Карецас колабира на терена през първото полувреме, което предизвика сериозно безпокойство. Клубът вече даде първоначални обяснения за инцидента и увери, че ще бъдат извършени допълнителни медицински прегледи.

Всичко се случи внезапно, когато младият играч вдигна ръка, легна на тревата и беше изнесен на носилка, плачейки и под аплодисментите на публиката.

„Ставаше въпрос за проблеми с кръвообращението, които се появиха изненадващо. Нямаше никакви индикации“, обясни спортният директор Ларс Рикен, заявявайки, че е „естествено малко шокиран“ и добави, че клубът възнамерява „да изключи всички хипотези“.

Талант на Борусия (Д) бе приет в болница след мача с Виляреал
Талант на Борусия (Д) бе приет в болница след мача с Виляреал

Нилс-Оле Бук, също спортен директор на Дортмунд, придружи гръцкото крило при напускането на терена: „Излязох с него, но в този момент той не можеше да говори. Разбира се, надяваме се да се оправи много, много бързо и да не е нищо сериозно.“

Легендата на Дортмунд Матс Хумелс описа момента пред Prime Video: „Когато лекарите не погледнаха краката, а само торса, усетих тръпки по гърба. Не пожелаваме такава история на никого. Бяха много неприятни кадри, които трябваше да видим.“

Добра новина: Изписаха Росен Божинов, засега се потвърждава и причината за припадъка му
Добра новина: Изписаха Росен Божинов, засега се потвърждава и причината за припадъка му

Това е още един проблем за Борусия с гръцко ново попълнение, след като Йоанис Константелиас, който бе взет от ПАОК, пък получи тежка контузия и е аут от терените поне до първите месеци на 2027 г. През уикенда пък българският национал Росен Божинов също колабира по време на мача на своя Пиза от Серия Б срещу Юве Стабия през уикенда. Той вече бе изписан от болницата, а засега причината за припадъка му изглежда дехидратация поради високите температури в Италия.

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Снимки: Imago

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