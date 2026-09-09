Страх в Дортмунд след колабирането на Карецас

Победата на Борусия (Дортмунд) над Виляреал (3:2) в дебютния мач от Шампионската лига беше помрачена от изключително тревожен момент. 18-годишното ново попълнение на домакините Константинос Карецас колабира на терена през първото полувреме, което предизвика сериозно безпокойство. Клубът вече даде първоначални обяснения за инцидента и увери, че ще бъдат извършени допълнителни медицински прегледи.

Lars Ricken:



"Karetsas had been experiencing circulatory problems. There had been no prior indication of this. He went to hospital for further tests. It would be irresponsible to speculate at this stage. Nevertheless, we can of course be delighted with the win. It was a real… — BVB Newsblog (@bvbnewsblog) September 8, 2026

Всичко се случи внезапно, когато младият играч вдигна ръка, легна на тревата и беше изнесен на носилка, плачейки и под аплодисментите на публиката.

„Ставаше въпрос за проблеми с кръвообращението, които се появиха изненадващо. Нямаше никакви индикации“, обясни спортният директор Ларс Рикен, заявявайки, че е „естествено малко шокиран“ и добави, че клубът възнамерява „да изключи всички хипотези“.

Талант на Борусия (Д) бе приет в болница след мача с Виляреал

Нилс-Оле Бук, също спортен директор на Дортмунд, придружи гръцкото крило при напускането на терена: „Излязох с него, но в този момент той не можеше да говори. Разбира се, надяваме се да се оправи много, много бързо и да не е нищо сериозно.“

Легендата на Дортмунд Матс Хумелс описа момента пред Prime Video: „Когато лекарите не погледнаха краката, а само торса, усетих тръпки по гърба. Не пожелаваме такава история на никого. Бяха много неприятни кадри, които трябваше да видим.“

Добра новина: Изписаха Росен Божинов, засега се потвърждава и причината за припадъка му

Това е още един проблем за Борусия с гръцко ново попълнение, след като Йоанис Константелиас, който бе взет от ПАОК, пък получи тежка контузия и е аут от терените поне до първите месеци на 2027 г. През уикенда пък българският национал Росен Божинов също колабира по време на мача на своя Пиза от Серия Б срещу Юве Стабия през уикенда. Той вече бе изписан от болницата, а засега причината за припадъка му изглежда дехидратация поради високите температури в Италия.

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Снимки: Imago