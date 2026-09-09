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Аспарух Аспарухов: Адреналинът е неописуем! Направихме каквото трябва, за да спечелим

  • 9 сеп 2026 | 23:53
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Националът Аспарух Аспарухов каза след страхотната победа над Северна Македония с 3:0 гейма на старта на ЕвроВолей 2026 в София, че адреналинът е неописуем. Аспарухов допълни, че не са играли някакъв волейбол на високо ниво, но са направили каквото трябва, за да спечелят.

България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София
България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София

"Благодаря на всички, които дойдоха да ни подкрепят. Адреналинът е неописуем! Благодаря, че дойдоха да ни подкрепят и се радвам, че успяхме да спечелим пред тези хора", призна Аспарухов във видео за официалната Фейсбук страница на БФВ.

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"Спечелихме, но не играхме някакъв волейбол на високо ниво. Направихме каквото трябва, за да спечелим. Имаме голям резерв в това, което можем да покажем. Радвам се, че направихме толкова точки от сервис, но трябва да вкараме повече стабилност, когато не е чак толкова добър", сподели още националът.

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