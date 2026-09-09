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Денислав Бърдаров: Трябва да влезем със същата нагласа и жажда за победа и в следващите мачове

  • 9 сеп 2026 | 23:14
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Националът Денислав Бърдаров заяви след страхотната победа над Северна Македония с 3:0 гейма на старта на ЕвроВолей 2026 в София, че трябва да влязът със същата нагласа и жажда за победа и в следващите мачове.

България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София
България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София

"За мен това е абсолютно първо Европейско първенство, дори при подрастващите не съм играл. Атмосферата е невероятна. Със сигурност имах очаквания и притеснения отвътре, които веднага след първия съдийски сигнал изчезнаха. Радвам се доста от това, което се получи и, че успяхме да победим чисто", сподели Бърдаров.

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"Нямаме право на грешка. Трябва да запазим абсолютно същата игра, която показахме днес, че даже и да я подобрим. Според мен трябва да влезем със същата нагласа и жажда за победа и в следващите мачове", допълни националът на България.

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Снимки: CEV.EU

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