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ЦСКА смаза Левски през второто полувреме - коментирайте с гостите ни в студиото
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  3. Симеон Николов: Винаги се надяваш на такъв старт

Симеон Николов: Винаги се надяваш на такъв старт

  • 9 сеп 2026 | 21:12
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Разпределителят на мъжкия национален отбор на България Симеон Николов бе щастлив от категоричната победа с 3:0 срещу Северна Македония в първия мач от ЕвроВолей 2026 в София.

България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София
България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София

"Важно беше да победим и то чисто. Стана бързо, чака ни много дълъг турнир. Радвам се за феновете, които дойдоха. Винаги се надяваш на такъв старт. Дано взема този начален удар и в следващите ни мачове. Радвам се, че Бърдаров е на ниво. По този начин противникът не знае какво да очаква от нас в атака. Дано покажем по-добра игра и в следващия мач. По-тежките двубои по статистика са в края. Дано вземем повече точки срещу Израел и Португалия. Очаквахме да бъде шумно. Седалките са пълни. Радостен съм да видя феновете, надявам се да ги видя пак", заяви Николов след успеха.

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Снимки: Startphoto

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