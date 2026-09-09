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  3. Жасмин Величков: Беше изключително важно победата да е чиста

Жасмин Величков: Беше изключително важно победата да е чиста

  • 9 сеп 2026 | 23:39
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Националът Жасмин Величков, който игра като либеро при страхотната победа над Северна Македония с 3:0 гейма на старта на ЕвроВолей 2026 в София, призна след успеха, че е било изключително важно да спечелят чисто.

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"Искам да благодаря на феновете, че бяха нашият седми играч днес при трудната победа. Още при влизане в залата вълнението беше огромно, а след това като видяхме, че се напълни цялата, мога само да благодаря на феновете, че ни подкрепят", сподели Величков във видео за официалната Фейсбук страница на БФВ.

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"Естествено, че имаше напрежение, но след първите няколко топки успяхме да се успокоим и играта ни потръгна. Единствено на сервис имахме малко проблеми, но това го отдавам, че беше първи мач и съм сигурен, че в следващите мачове ще бъде много по-добре. Беше изключително важно победата да е чиста, защото това е един много дълъг турнир и почивката ни е от голямо значение", каза още националът.

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Снимки: Startphoto

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