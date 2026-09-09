Джанлоренцо Бленджини: Никой мач не е лесен

Селекционерът на националния отбор на България Джанлоренцо Бленджини говори пред медиите след категоричната победа на „лъвовете“ с 3:0 срещу Северна Македония на старта на Евроволей 2026 в София.

Въпреки категоричното превъзходство на нашия тим, Бленджини каза, че такова нещо като лесен мач в съвременния волейбол няма. Италианският специалист заяви, че във всеки мач има поуки, които могат да се извлекат.

България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София

„Никой мач не е лесен. Този мач беше един от труден заради всички очаквания и емоцията на хората в залата. В такъв мач никога не е лесно да останем концентрирани. Също така, на това ниво, няма слаб съперник и трябва да имаш търпение, да изчакаш момента си и да се възползваш от възможностите, за да спечелиш мача.



„Имахме няколко ключови изяви на сервис от Алекс Николов, от Симеон Николов. Но има поуки, които можем да си изведем за следващите мачове“, коментира Бленджини.

Снимки: CEV.eu

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google