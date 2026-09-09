България поведе на Северна Македония в откриващия мач на ЕвроВолей 2026

Световният вицешампион България днес открива ЕвроВолей 2026 за мъже в София. Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини излизат днес от 19,00 часа срещу Северна Македония в първия мач от Група В в “Арена София”.

Двубоят ще бъде излъчен на живо по MAX One.

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България е съдомакин на Евроволей 2026 дадено с Италия, Румъния и Финландия. В София ще се играят и 4 1/8-финални срещи, както и два 1/4-финала.

Северна Македония е първият съперник на България на старта на ЕвроВолей 2026. В откриващия двубой пред българска публика „лъвовете“ ще имат за съперник един от отборите, които на пръв поглед не са сред фаворитите в турнира. Въпреки това, Северна Македония не е напълно непознат съперник за почитателите на волейбола у нас.

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Братята Гьорги и Никола Гьоргиеви, както и Александър Ляфтов, са добре познати лица на българската публика. Гьорги Гьоргиев, Александър Ляфтов и Лука Костик са имали престой в различни български клубове. През това лято тимът не се представи по най-добрия възможен начин в мачовете си от Златната Европейска лига. Северномакедонците завършиха далеч от челните позиции - на 16-о място от 27 отбора в крайното класиране.

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България обаче ще трябва да подходи концентрирано още от първия мач. Откриващите срещи на голям форум винаги носят допълнително напрежение, а Северна Македония със сигурност ще търси възможност да изненада домакините.

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Да гледат срещата в залата бяха президентът на България Илияна Йотова, министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов и председателят на БОК Весела Лечева, като и Теодор Салпаров, който преди няколко дни направи своя бенефис.

В началото на първия гейм Северна Македония поведе с 2:0 след успешни контри на Никола Гьоргиев и Филип Маджунков. Постепенно България изравни при 5:5 след атака-пайп на Денислав Бърдаров и ас на Симеон Николов. Последваха нови три поредни точки от начален удар на Мони Николов и 8:5 за "лъвовете". Междувременно селекционерът на Северна Македония Йошко Миленкоски поиска прекъсване. Въпреки усилията на македонците да стигнат до равенство, световните вицешампиони запазиха аванса си до 18:15 след страхотна блокада на Александър Николов и атака в аут на Стоян Илиев. Последва и ас на Алекс Николов - 19:15 и втори тайм-аут за Миленкоски. Независимо от това, разликата нарасна до 21:16 след силна контра на Бърдаров и нова грешка на Илиев. В крайна сметка България спечели гейма с 25:17 след невероятен блок на Илия Петков и грешка на македонския разпределител Гьорги Гьоргиев.

Втората част тръгна по-добре за домакините от България - 5:3 след две грешки на македонците. Последваха атака на Никола Гьоргиев и технично пускане на Александър Ляфтов и 5:5. Северна Македония дори дръпна със 8:5 след две блокади на Филип Савовски и Ляфтов и грешка на Илия Петков. Българските момчета реагираха и изравниха веднага при 8:8 след две страхотни контри на Алекс Николов. Последва и нов ас на Мони Николов и 9:8 за "лъвовете". Играта продължи изключително равностойно и точка за точка до 16:15 след атака през центъра на Петков.

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БЪЛГАРИЯ - СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ 1:0 (25:17, 16:16)

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Александър Николов, Денислав Бърдаров, Мартин Атанасов, Алекс Грозданов, Илия Петков - Дамян Колев-либеро (Жасмин Величков-либеро)

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ: Гьорги Гьоргиев, Никола Гьоргиев, Александър Ляфтов, Стоян Илиев, Филип Маджунков, Филип Савовски - Костадин Рихлиев-либеро

Старши треньор: ЙОШКО МИЛЕНКОСКИ.

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Снимки: Startphoto