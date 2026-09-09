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  3. Гьорги Гьоргиев пред Sportal.bg: Oпределено сервисът направи сериозна разлика

Гьорги Гьоргиев пред Sportal.bg: Oпределено сервисът направи сериозна разлика

  • 9 сеп 2026 | 23:04
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Разпределителят на националния отбор на Северна Македония Гьорги Гьоргиев призна след загубата от България с 0:3 гейма на старта на ЕвроВолей 2026 в София, че определено сервисът е направил сериозна разлика.

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България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София

"Първо искам да поздравя България за победата. Атмосферата в залата беше страхотна. Колкото до мача, вие сте много по-добре физически от нас и определено сервиса направи сериозна разлика. Когато посрещахме позитивно или в трите метра, стояхме добре в атака, но когато вкараха силните си сервиси, разтройваха играта ни", сподели Гьоргиев пред камерата на Sportal.bg.

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"Никога да не казваме никога, на последното Европейско първенство не излязохме от групата. Имаме два много трудни мача срещу Украйна и Полша. Всички знаем класата на Полша, а и украинците са едно ниво над нас. И след това започва нашето европейско първенство. Ще направим всичко по силите си да победим отборите на Португалия и Израел", каза още разпределителят.

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Снимки: CEV.EU

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