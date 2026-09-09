Алекс Николов: Аз съм перфекционист, не обичам да правя грешки и да ме хващат на блок

Александър Николов беше избран за най-полезен играч на първия двубой на България на Европейското първенство в София, който завърши с категорична победа за „лъвовете“ с 3:0 срещу Северна Македония.

Николов се отчете с цели 19 точки, включително два аса, но и допусна цели пет грешки на начален удар. Самият той каза, че това не го радва, както и фактът, че няколко пъти беше хванат на блок, защото е перфекционист.

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„Супер беше според мен, макар и сковаността в началото на мача. Смятам, че най-важното нещо е резултатът и то на под 20 точки във всички геймове, макар и да бяхме точка за точка и в трите гейма реално до средата на геймовете. Това означава, че в края на геймовете се показва класата на отбора и защо превъзхождаме съперника. Така че, радвам се, нямам какво повече да добавя.



„Аз съм перфекционист, така че не обичам да правя пет грешки от сервис, нито да ме хващат три пъти на блок, така че това е нещо, върху което ще поработя да не се повтаря, но все пак е част от играта. А пък и в тази позиция мога да съм по-толерантен към грешките и блоковете, защото моята задача е да правя точки и да не ме е страх от това да правя грешки и да ме хващат на блок“, каза Николов.

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Снимки: Startphoto