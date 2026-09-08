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Гол след гол: Вижте попаденията от четвъртия кръг в Елитната група до 18 години

  • 8 сеп 2026 | 12:29
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Четвъртият кръг в Елитната група до 18 години предложи интересни двубои и общо 28 попадения. Голове бяха отбелязани в седем от осемте срещи, а единствено двубоят между Дунав и Арда завърши при нулево равенство.

Най-резултатна бе срещата между Нефтохимик и Септември, в която столичният тим постигна убедителна победа със 7:1. Пирин се наложи с 4:0 над Локомотив (Горна Оряховица), а Ботев (Пловдив) спечели гостуването си на Янтра с 3:1.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме 21 от попаденията в четвъртия кръг. Във видеото не са включени головете от срещите Ботев (София) – Славия и Национал – Локомотив (София).

Насладете се на попаденията от четвъртия кръг в Елитната група до 18 години!

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