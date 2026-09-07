Пирин U18 с успех над Локомотив Горна Оряховица U18 след силно второ полувреме

Пирин победи Локомотив Горна Оряховица с 4:0 в двубой от четвъртия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се игра на стадион „Рилци“ в Благоевград.

Първото полувреме завърши без отбелязани попадения, но след почивката домакините демонстрираха висока резултатност.

Виктор-Крум Танев откри резултата в 49-ата минута. В 65-ата Даниел Тилев удвои преднината на Пирин, а шест минути по-късно Иван Стоилов покачи на 3:0.

Крайният резултат бе оформен в 77-ата минута, когато Свилен Веселинов реализира четвъртото попадение за домакините.

Така Пирин стигна до убедителен успех с 4:0 след четири безответни гола през второто полувреме.

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