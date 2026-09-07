Късен гол донесе точка на Хебър срещу Берое при U18

Хебър и Берое завършиха 1:1 в двубой от четвъртия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се игра на помощния терен на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик.

Гостите от Стара Загора поведоха в 42-рата минута чрез Тодор Иванов и се оттеглиха на почивката с минимален аванс.

Берое запази преднината си през по-голямата част от второто полувреме, но Хебър стигна до изравняването в 82-рата минута. Точен за домакините бе Павлин Люцканов, който оформи крайното 1:1.

Така двата отбора си поделиха точките.

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