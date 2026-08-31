Гол след гол: Вижте всички попадения от третия кръг в Елитната група до 18 години

Третият кръг в Елитната група до 18 години предложи истинска голова фиеста. В осемте срещи бяха отбелязани общо 33 попадения, като единствено двубоят между Берое и Пирин завърши без голове – 0:0.
Най-убедителната победа постигна Септември, който се наложи с 9:0 над Хебър. Локомотив (София) победи Нефтохимик с 5:2, а Ботев (Пловдив) спечели гостуването си на Локомотив (Горна Оряховица) с 5:0.
В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички попадения от третия кръг на първенството.
Насладете се на головете от третия кръг в Елитната група до 18 години!Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google